Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

Her 100 bin kişide en çok vaka 709 ile Eskişehir'de en az vaka ise 14 ile Şırnak'ta kaydedildi.

5-11 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/scKZCkLkt1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2022

COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 340,61, Ankara'da 542,56, İzmir'de 324,82 oldu.