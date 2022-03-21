Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 14:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Pakistan'a gidecek.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 22-23 Mart'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilecek.
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.
Çavuşoğlu’nun İslamabad’ı ziyareti kapsamında ayrıca İİT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan İslam İşbirliği Teşkilatı
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