TBMM'de "23 Nisan Şarkısı Söz ve Beste Yarışması" için oluşturulan seçici kurul toplantısını yaptı.

TBMM'nin açılış ruhunu yansıtacak, şarkı sözü ve bestelerin üretilmesi ve özgün eserler ortaya çıkmasının amaçlandığı yarışmaya, Türkiye'nin dört bir tarafından 487 başvuru yapıldı.

Başvurular değerlendirmeye alındı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen yarışmanın jürisinde, alanında uzman akademisyen ve ünlü sanatçılar yer alıyor. Yarışma sonuçları açıklanana kadar gizli tutulacak olan jüri üyeleri, başvuruları değerlendirmeye başladı.

Seçici kurulun değerlendirmesinin ardından yarışma tarihleri ve ödül tören tarihi www.tbmm.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Yarışmada birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 15 bin lira para ödülü verilecek. Mansiyon ödülü ise 5 bin lira olacak.