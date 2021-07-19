Aşı tedarikinin hızlanmasıyla 2 doz aşı arası bekleme süresi 3 haftaya düştü. Ancak birçok kişi 2. doz aşı hakkı geldiği halde ilk doza güvenerek 2. dozu ihmal ediyor.

Bu durum aşının koruyuculuğunu düşürürken yeni varyantlara karşı da tam koruma sağlamıyor.

Bayramda da aşı olunabilir

Uzmanlar bayramda yayılımın artma endişesini yaşıyor. TRT Haber'e konuşan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı İsmail Balık, birçok ülkede Delta varyantına karşı aşıların etkinliğinin net bir şekilde gözlemlendiğini söyledi.

Aşı tedarikinin hızlanmasıyla 2 doz aşı arası bekleme süresi 3 haftaya düştü. Ancak birçok kişi 2. doz aşı hakkı geldiği halde ilk doza güvenerek 2. dozu ihmal ediyor. Prof. Dr. İsmail Balık, aşının 2. dozunu ertelemenin risklerini @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/c4U9LavXce — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 19, 2021

Özellikle çift doz aşı yapmanın önemine dikkat çeken Balık, "Çünkü Delta varyantı kısmen de olsa aşıların etkinliğini azatmış durumda ama 2 dozla bunu aşabildiğimiz çok net bir şekilde gösterildi. Dolayısıyla 2 doz aşı yaptırmak mutlaka önemli. Bayramda da aşılar yapılmaya devam ediyor. Aşısını yaptırmayanların bayramda da en yakın sağlık kuruluşuna gidip aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Balık, Delta varyantının çok kolay ve hızlı bulaştığının söyleyerek, bayramda tedbirlerinin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Bu bayramda da sabrederek, klasik bayramlaşma yöntemlerini uygulamadan geçirelim. Büyüklerimizin elini öpmeyelim, kucaklaşmayalım. Hatta kapalı ortamda bayram ziyareti yapmayalım. Kalabalıklara girmeyelim. Bayram namazımızı mümkün olduğu kadarıyla açık havada kılalım. Kurban kesme yerlerindeki kabalıklara girmeden, tenha yerlerde işlerimizi halledelim. Bayramın hareketliliği içerisinde bu virüsün çok kolay yayılabileceğini unutmayalım. Bu yayılımı engellemek tamamen bizim elimizde."

1. doz ile 2. doz arasındaki fark nedir?

Balık, 1 dozun önceki varyantlarda kısmen de olsa koruyabildiğini söyleyerek, ancak Delta varyantında bu durumun çok uzak olduğunu dile getiriyor.

"2 doz ancak Delta varyantına karşı koruyabiliyor. Ölümleri ve ağır enfeksiyonu engelliyor. Başkalarına bulaştırma ihtimalini de çok çok azaltmış oluyor. İkinci dozu yaptırmaktan korkanların bir bölümü çevrelerinde ikinci dozun yan etkilerinin daha fazla olduğu söylemlerinden etkileniyor.

Lütfen böyle bir korku nedeniyle ikinci dozu ihmal ediyorsanız asla bunu yapmayın. Çünkü 2 dozun yan etkilerinin bir gribal enfeksiyonun yan etkilerinden daha fazla olmayacağını bilin. Geçmişte gribal enfeksiyon geçirdiniz ve bunu çok kolay tolere edebildiğinizi, katlanabildiğinizi biliyorsunuz. Dolayısıyla en fazla 1 gün gribal enfeksiyon tablosu yaşarsınız. Bu da hastalığın oluşturacağı zararlarla karşılaştırılamayacak kadar ihmal edilebilir bir tablodur.

Delta varyantının gençlerde ve sağlıklı vatandaşlarımızda da ağır geçebileceğini mutlaka akılda tutmamız gerekir. Aşı olmakla sadece kendinizi hastalıktan ve ölümden değil sevdiklerinizi de koruyabiliyorsunuz. Dolayısıyla aşıların ihmal edilmemesi gerekiyor. 2. dozu da yaptırmaktan asla ve asla çekinmemiz gerekiyor."

3. dozu kimler yaptırmalı?

3. dozun da Delta varyantı söz konusu olunca önemli hale geldiğini ifade eden Balık, "Delta varyantı aşıların etkinliğini azalttığı için bağışıklık sisteminde bir gerileme, zayıflama olduğunda virüsün bulaşma ihtimali de artıyor. İnaktif aşılarda yani Sinovac aşılarda 2. dozdan 3 ay sonra geçmiş vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığımız açtı.Dolayısıyla 2 doz aşı yaptırmış ve üzerinden 3 ay geçmiş vatandaşlarımız hangi aşıyı isterse 3. dozu yaptırarak bağışıklığını Delta'ya karşı güçlendirmiş olacak. Dolayısıyla 3. doz sırası gelenin de aşıyı yaptırmalarını biz tavsiye ediyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın bu uygulamayı başlattığını hatırlatan Balık, 2 doz Biontech yaptıran kişilerin şu anki bilgiler çerçevesinde 3. doz aşı yaptırmalarının gerekli olmadığını söyledi.