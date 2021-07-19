Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı’nın tedbirlerle geçireceğimiz son bayram olabilmesi için temastan uzak durulması gerektiğini açıklamıştı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoji Uzmanı Doç. Dr. Ali Asan da, aşılama büyük avantaj sağlasa da önlem almaktan vazgeçilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Tek doz aşının bile virüse karşı olumlu katkı sağlayacağını ama bunun yeterli olmayacağını belirten Asan, şunları söyledi:

“İdeali iki doz aşılı olmak tabii. Ama sonuçta hiç aşısız olmaktansa BioNTech’ın ilk dozunun ikinci haftadan sonra koruma sağladığına dair veriler var. Bayrama kadar kişi zaten ilk doz aşısını yaptırmadıysa şu an zaten yaptıramayacak. İdeal olmamakla birlikte tek doz aşıyla bayrama girmek korumaya elbette yardımcı olacaktır. Ancak iki doz aşı çok önemli.”

Asan, tek veya çift doz aşılı diye gözetmeksizin kimsenin tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguluyor:

“Tek doz da olsa iki doz da olsa aşıların koruyuculuğu yüzde yüz değil. Ortalama yüzde 80 ile 85 koruyuculuğu olan aşılarda, her zaman yüzde 15’lik bir enfekte payı var. Burada tam olarak etki almak için tedbirlere uymamız yani hep tekrarladığımız gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarına salgın tamamen bitene kadar uymamız gerek. Bir sonraki bayramların daha rahat olması için, bu bayramda da tamamen rahatlamış gibi davranmamak lazım. Azami özen gösterelim ki yeni bir dalgaya mahal bırakmayalım.”

[Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoji Uzmanı Doç. Dr. Ali Asan]

“Her çıkan varyant daha bulaşıcı ama daha ölümcül değil”

Asan virüsün uğradığı mutasyonlara ilişkin ise şunları söyledi:

“Her çıkan varyant daha bulaştırıcı. Delta ve Delta Plus’ın da daha bulaştırıcı olması bekleniyor. Maalesef virüs bu mutasyonu geçirirken hepimizin ümidi hastalık yapma yeteneğini kaybetmesiydi. Çünkü teorik olarak bu da mümkün. Ancak şu ana kadar COVID-19’da bunu görmedik. Aksine her çıkan varyant daha da bulaşıcı hale geldi. Daha ölümcül değil ancak bulaşıcı. Yeni varyantlara ilişkin yeterli veri olmamasına karşın ilk gözlemlere göre, ölüm oranı diğer varyantlara göre daha düşük.”

Doç. Dr. Asan, kesinlikle salgının bittiği yanılgısına kapılmamak gerektiğini, maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin halen devam etmesi gerektiğini belirterek, “Aşılama oranımız iyi gidiyor ancak hala istenilen seviyede değiliz. Bu yüzden ne olursa olsun özellikle kapalı alanda maskeli olmamız ve mesafeyi korumamız çok önemli” dedi.

“Ziyaretleri mümkünse açık alanda yapalım”



Bayramlaşma esnasında açık alanda olma imkanı varsa bunu tercih etmemiz gerektiğini söyleyen Asan, yine açık alanda da mesafeli durulması ve maske kullanılması gerektiğini söyledi.

Asan, aşı olduğu ve açık alanda bulunduğu için maske takmayan ve kurallara uymayan kişilerin vaka artışında etkili olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim gereğinden önce yaptığımız her rahatlama hamlesi yine bize ters bir şekilde yani vaka sayısında artış olarak gelir. Salgın bitti denmeden kesinlikle tedbiri elden bırakmamak lazım; aşılı olsak bile. Sıcakta maske takmak zor olabiliyor ancak en azından aileleri dışında kişilerle olacakları zaman herkese maske takmaya özen göstermelerini tavsiye ediyorum.”