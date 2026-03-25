Gündem
AA 25.03.2026 07:34

Uyuşturucu soruşturmasında 14 ünlü isim gözaltında

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında iş insanları Fikret Orman ve Burak Elmas da bulunuyor.

Uyuşturucu soruşturmasında 14 ünlü isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi, 14 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu öğrenildi:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

İstanbul Uyuşturucu
Ardahan'da kar nedeniyle 3,5 aydır kapalı olan yol açılıyor
Sungur hedefi tam isabetle vurdu
