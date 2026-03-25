Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, görüşmede bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri’ne başsağlığı diledi. Katar Emiri de aynı kaza sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini sundu.

Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bölgedeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür etti.

Al Sani görüşmede, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti.