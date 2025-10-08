Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
Gündem
AA 08.10.2025 15:27

Uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlülerin kan örnekleri alındı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 12 ünlü ismin Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'nda kan örnekleri alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

 

Haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı belirtilen ünlüler, kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı'na geri götürüldü.

