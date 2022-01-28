Fatma Girik'in cenazesi İstanbul'daki törenin ardından Bodrum'a getirildi.

Bodrum Merkez Adliye Camii'ne getirilen Girik'in cenaze namazına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban, Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'in yanı sıra sanatçının ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat dünyasından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Girik'in cenazesi daha sonra Torba mezarlığında 2015'te vefat eden eşi Memduh Ün'ün yanına defnedildi.

Ailesi, çiçek yerine mama bağışı istedi

Ailesi, cenazeye çiçek gönderilmemesi, Fatma Girik'in anısına Torba ve Turgutreis Hayvan Bakımevlerine mama bağışında bulunulması çağrısında bulundu.

Usta sanatçının kardeşi Günay Girik ise cenaze namazı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ablasını son yolculuğuna uğurlamak için Bodrum'a geldiklerini söyledi.

Fatma Girik'i sevmeyen hiç kimsenin bulunmadığını söyleyen Girik, "Benim hem ablam hem yoldaşımdı. Birlikte çalışıyorduk. Birlikte işler yapıyorduk. Benim için anne gibiydi. 56 yıllık hayatımda annemle onu gördüğüm kadar, onunla birlikte olduğum kadar olmadım. Benim duygularımı anlayabilirsiniz yani. Bir anneye hissedilen duygular. Ama tabii benim ablam o” dedi.

"Hastalığına rağmen neşesi yerindeydi"

Yaklaşık 30 yıldır Bodrum'da olduklarını anlatan Günay Girik,"Ablamın sağlık durumu son zamanlarda pek iyi değildi. Son 5-6 senedir beyniyle ilgili rahatsızlığı var onunla uğraşıyordu. Ama iyiydi yani. Ona rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyor, sohbet ediyorduk” diye konuştu.

"Can yoldaşının yanına götüreceğiz"

Son dönemde salgınla birlikte sanatçının koronovirüse yakalandığını vurgulayan şöyle konuştu:

"Son zamanlarda bu koronavirüs belası pençesine düştü. Bir şey yapılamadı. 2-3 üç gün içerisinde kaybettik. Zaten Memduh abiyi biliyorsunuz, eşi. Onu da yakın bir zaman önce kaybetmiştik. Namazdan sonra ablamın naaşı buraya gelecek. Hep beraber Torba Mezarlığı’na götüreceğiz. Sevgilisinin, can yoldaşının, yani muhtemelen bizden de fazla seviyordur Memduh abiyi. Onun yanına götüreceğiz. Umarım ışıklar içinde yürür, mutlu olur, mekanı cennet olur. Dostlar sağ olsun.”