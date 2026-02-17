Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden aralarında Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze'nin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.