Depremin ilk gününden itibaren kentte görevlendirilen UMKE ekipleri, arama kurtarma ekipleriyle enkaz altında yaralı arıyor.

Enkaz altına inen UMKE personeli, zorlu şartlara rağmen yaralılara tıbbi müdahalede bulunarak depremzedelerin hayata tutunmasını sağlıyor.

Niğde UMKE'de görevli Dr. Mustafa Özçelik, depremin ardından iki ekip olarak Kahramanmaraş depreminde görevlendirildiklerini söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin enkazdan yaralı çıkarttıkları 27 kişiye medikal destek sağladıklarını belirten Özçelik, aynı zamanda bölgede rahatsızlanan vatandaşlara da müdahalede bulunduklarını ifade etti.

Türkiye için zor bir durum olduğunu anlatan Özçelik, "Burada çok kötü olaylara şahit olduk. Allah devletimize zeval vermesin. İnsanlarımız tek yürek halinde buraya yardımlarını hiçbir zaman esirgemediler. İnşallah bundan sonra da yaralar sarılır." dedi.

Özçelik, enkaz altından yaralıların çıktığını ve mucizelerin devam ettiğini dile getirerek, "İnşallah bu mucizeler devam eder. Sağ salim insanlara ulaşılmaya devam edilir. Biz de bu konuda desteklerimizi inşallah esirgemeyiz. Yorgunluklar oluyor ama bir yaralıyı kurtardığımızda her şey sanki sil baştan, buraya yeni gelmişiz gibi o heyecanla görevimizi uygulamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Kadının küçük bir hareketi vardı"

Paramedik Neslican Aydın ise depremin ilk günü görev için geldikleri kentte acı bir tecrübe yaşadığını söyledi.

Bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni eden Aydın, "Her dakika bir ses duymaya çalışıyoruz, her ses duyduğumuzda koşuyoruz." dedi.

Zaman zaman kendisini etkileyen olaylara şahit olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bir kadın vardı, eks dediler ama bir bakmamı istediler. Tünelin içerisine girdim, kadının küçük bir hareketi vardı. O kadar heyecanlandım ki çıkıp yaşıyor diyerek, getirilmesini istedim. Bu beni çok derinden etkiledi. UMKE'ye ekim ayında katıldım ve ilk görevim. UMKE'ye başlama sebeplerimden biri de Elazığ depremiydi. Elazığ depreminde benim elimden neden bir şey gelmiyor dedim. Belki birilerine destek olabilirim ama niye burada oturuyorum dedim. Sonra UMKE'ye başvurdum, şimdi de buradayım. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın."

Paramedik Samet Can da depremin ilk saatlerinde ekip halinde Kahramanmaraş'a hareket ettiklerini aktardı.

Zorlu şartlarda Kahramanmaraş'a ulaştıklarına işaret eden Can, "Burada enkaz altında canlar olduğu sürece insan yaşadığı zorlukları unutuyor." ifadesini kullandı.

"Bir eli, bir uzvu görsek yetiyor bize"

Enkaz sayısının çok fazla olduğuna dikkati çeken Can, şöyle konuştu:

"Girdiğimiz her yerde bir ses, bir nefes aradık. Bulabildiğimiz 27 cana ulaştık. İnşallah daha çok cana ulaşırız, hala altın saatler bitmiş değil. Nasip olursa bekleyeceğiz ve bir ses duymaya çalışacağız. Enkazdakilere gerekli tıbbi müdahaleleri yapıyoruz. Bir eli, bir uzvu görsek yeter, hemen gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Moral ve motivasyon veriyoruz, sonra kurtarma ekiplerimiz müdahale ediyor. Çok zor bir görev, acı bir tecrübe. Keşke yaşamasaydık ama başa geliyor. Allah böyle zorlu bir görevin tekrarını nasip etmesin. Çok canlar gitti, çok canlar yandı. İnsanlar çırpındı, aileleri gözleri önünde vefat etti."