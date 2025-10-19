"Uluslararası Sıfır Atık Forumu" sona erdi

Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun üçüncü gününde bir dizi program yapıldı.

Forum kapsamında bugün, "Davranış Değişimi : Zihin Değişirse Sistem Değişir", "Sıfır Atık Dünyasında Perakendeye Yeni Bir Bakış", "Tek Kullanımlıktan Dayanıklı Teknolojiye", "Sıfır Atık Diyaloğu", "Sıfır Atık Hareketine Öncülük Eden Kadınlar", "Sıfır Atık Yaşam Atıksız Yaşam Bireyselden Toplumsala", "Yerelden Çözümler : Sahadan Yükselen Yaklaşımlar" başlıklı paneller gerçekleştirildi.

Panellerin ardından katılımcılar, sıfır atık hareketine katkı sunan, yenilik ve liderlik örneği gösteren kurum ve kişilerin ödüllendirildiği Küresel Sıfır Atık Ödülleri töreninde bir araya geldi.

Rembre (Şili) Kurucu Ortağı ve CEO'su Pedro Bulnes "Sıfır Atık Endüstriyel Çözümler", Too Good To Go CEO'su Mette Lykke "Sıfır Atık Küresel İşletme", YENXA Kurucu Ortağı Sergio Villava Gomez "Sıfır Atık İnovasyon", Almanya Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer "Sıfır Atık Şehri", Birleşmiş Milletler Habitat Meclisi Başkanı ve Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı Nga Kor Ming ise "Sıfır Atık Yaşamına Katkılar" ödülüne layık görüldü.

Ödüllerin takdimin ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malezyalı Bakan Nga Kor Ming, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yol Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Todt ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş kapanış konuşması yaptı.

"İstanbul'u küresel sıfır atık çalışmalarının merkezi yapacağız"

Başkan Ağırbaş, dünyanın 108 ülkesinden katılımcının Sıfır Atık Forumu dolayısıyla İstanbul'da buluştuğunu söyledi.

Forumda 3 gün boyunca alanında uzman kişilerin sıfır atığın dünü, bugünü ve yarınını tartıştığını kaydeden Ağırbaş, "Vakıf olarak işbirliğine, ortak akla, ortak paydaya önem veriyoruz. Bu bağlamda Sıfır Atık Forumu'nu kıymetli partnerlerimizle birlikte organize ettik. 150'den fazla partnerle beraber organize ettiğimiz forumda öne çıkan ortak akıl, ortak fikir, ortak payda oldu." dedi.

Ağırbaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya başta su verimliliği, gıda israfı ve ata tohumu gibi onlarca çalışması için teşekkür etti.

Vakfın vizyonunu aktaran Ağırbaş, "İstanbul'u küresel sıfır atık çalışmalarının merkezi yapacağız. Bu konuda kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u, Birleşmiş Milletler'in bölgesel merkezi yapmasıyla alakalı bir iradesi var. İşte bu iradenin sıfır atık ve çevreyle alakalı kısmında vakfımızın Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ağırbaş, "Önümüzdeki süreçte Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürüteceği ofisini açıyor. 5 yıllık süreçte 10'dan fazla uluslararası kuruluş, sıfır atık çalışmalarını yürütecek küresel ofislerini İstanbul'da açacaklar. Bu sayede İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının küresel merkezi yapacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Sıfır Atık Vakfı'nın 8 yaşında olmasına rağmen 80 yıllık bir etkiye sahip olduğunu dile getiren Ağırbaş, "Bugün BM üyesi 193 ülkede karşılık bulan sıfır atık hareketi, Türkiye'nin dünyaya armağan ettiği en önemli sivil inisiyatiflerden bir tanesi oldu." dedi.

Ağırbaş, forumun sonucunda İstanbul Deklarasyonu'nun yayınlanacağını bildirerek, "Sıfır atıkla alakalı önemli bir dönüm noktası olan İstanbul Deklarasyonu, 108 ülkeden katılan temsilcilerin katkılarıyla oluşturuldu. Forumda çeşitli kararlar aldık, Sıfır Atık İş Koalisyonu'nun kurulmasını kararlaştırdık. Dünyada atık, teknoloji üreten ve bu yola baş koymuş şirketlerin buluşacağı koalisyonu vakıf çatısı altında kuruyoruz. Sıfır atık hareketini 193 ülkede etkin bir şekilde uygulamak için İstanbul merkezli, BM destekli Sıfır Atık Mekanizması'nı hayata geçiriyoruz. Bunun gibi daha nice kararların alındığı bu toplantıda, Sıfır Atık Forumu'nun önümüzdeki yıl tekrar İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür eden Ağırbaş, katılımcılara Emine Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasını tamamladı.