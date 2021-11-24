İstanbul polisinin uluslararası organ kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, hem organ ticareti yapanlar hem de nakil için anlaşanlar yakalandı.

Hindistanlı organ kaçakçılarıyla temas kuran Kamboçya uyruklu bir böbrek hastasına uygun olan organ, Singapurlu bir kişide bulundu.

Satıcı ile alıcı kardeş gibi gösterildi

Taraflar organ kaçakçıları aracılığıyla anlaşarak nakil için Türkiye'ye yola çıktı.

Organ için anlaşanları, İstanbul'da Hindistan uyruklu organ çetesi üyesi 2 kişi karşıladı.

Yasa dışı organ nakli için sahte belgeler hazırlandı. Aracılar ve alıcı arasında 50 bin dolarlık anlaşma yapıldı.

Böbreğini satan kişi ile alıcı kardeş gibi gösterildi. Şüpheliler aracılar vasıtasıyla bir özel hastaneye nakil için başvurdu.

Hastane emniyete bildirdi

Hastane ise başvuru evrakından şüphelenerek durumu emniyet birimleri ile paylaştı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele polisi vericinin pasaportunda, fotoğraf değiştirilerek tahribat yapıldığını belirledi. Şüpheliler takibe alındı.

Bu sırada hastane de polisin bilgisi dahilinde şüphelilere nakil tarihi verdi.

Hem organ çetesi üyeleri hem de nakil olacak 4 kişi belirlenen gün hastanede buluştu.

Emniyet ekipleri, nakil evrakının imzalandığı sırada baskın yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Organ kaçakçılarına göz açtırılmadı

Emniyet birimleri 2021 yılında organ kaçakçılarına göz açtırmadı. Hastanelerle de işbirliği yapan emniyet çok sayıda girişimi engelledi. Bu kapsamda 91 kişi yakalandı.

İstanbul'da organ ve doku ticareti yapan şüphelilere yönelik 2021 yılında 18 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli, organ ticareti yapmak ve belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı.

Yasadışı organ ticareti nedeniyle adli işlem gören şüphelilerin sayısı ise 60 oldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.