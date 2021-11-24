İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının yakalanmalarının önüne geçebilmek amacıyla tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Emniyet ve Jandarma gizli yapılanması içinde bulunan örgüt sorumlularının da yer aldığı 31 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.