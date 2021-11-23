Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun’dan "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim davamız bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." dedi.
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasındaki ekonomiye ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bir video paylaştı.
Vazgeçmeyeceğiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 23, 2021
Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.
Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır.
Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.pic.twitter.com/YG5ypscy3U
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." dedi.
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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