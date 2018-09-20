Ulus meydanında araç trafiği tamamen yerin altına alınacak

Ankara'da Ulus Meydanı yayalaştırılacak. TRT Haber'e konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, projenin detaylarını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Bu proje çalışması çok uzun yıllardın devam eden bir çalışma. Gelişen süreç zarfında bu projeye başlama aşamasına gelinemedi. Fakat bugün bu projeye ortak bir protokolle bu projeyi başlatıyoruz. Trafik tamamen yerin altına inecek. Üstü yaya bölgesi olacak.

Trafik Melike Hatun Camisi'nin önünden yerin altına giriyor. Orada bir meydan oluşuyor. Oradan sonra Çankırı Caddesine devam ediyor. Çankırı Caddesi yerin altından devam ediyor. Roma Hamamı'ndan sonra da açığa çıkıyor. Orası meydan oluyor. Yani Ulus'ta ve Melike Hatun Camisi'nin orada bir meydan oluşuyor yayalaştırılmış bölge olarak.

Trafiğin yeraltına alınması çalışması aç kapa metodu ile yapılacak. Tünel olarak yapılması mümkün görülmüyor altyapı yapısından dolayı. Projeyi önümüzdeki yıla inşallah bitirmeyi hedefliyoruz.

İnşaatı Karayolları Genel Müdürlüğümüz ihalesini yapıyor. Alt geçidin masraflarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşılıyor. Biz de bu çevre düzeni ve diğer bazı çalışmalara katkı veriyoruz. Üç kurum birlikte bu projeyi başta sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve katkılarıyla Ankaramıza böyle güzel bir projeyi kazandırmış oluyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna: Ulus'ta trafik tamamen yerin altına alınacak. Ulus Meydanı'nda tramvay hattı olacak. Projeyi önümüzdeki yıla bitirmeyi planlıyoruz. pic.twitter.com/KdQcpXpSvf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Eylül 2018

Ulus Meydanı'nda tramvay hattı da olacak

Melik Hatun Camisi'nden Hacı Bayram Camisi'ne kadar olan yayalaştırılmış olan bölgede tramvay hattı planladık. İnşallah onu da gerçekleştirmiş olacağız.

Bu proje hem yayalar açısından ciddi bir rahatlık getirecek hem de ulaşım açısından ciddi bir rahatlık getirecek. Güzel olacak inşallah kazasız belasız herhangi bir sıkıntı olmaz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna: Ankara'da iki Millet Bahçesi olacak. 6 ay içerisinde tamamlayacağız. pic.twitter.com/MjCgIIUOFh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Eylül 2018

Millet Bahçelerinde son durum

İki Millet Bahçesi olacak birisi Gölbaşı tarafında diğeri Büyükşehir Belediyesinin karşısında Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu alan ve onun devamındaki alanlar Millet Bahçesi olarak planlanıyor. Bunların da çalışmaları kısa süre içerisinde inşaatları başlayacak. Süre olarak altı ay içerisinde tamamlanabilir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: Ekmeğe zam yapmıyoruz. Ulaşımda da zam yapmıyoruz, yapmayacağız. Suya ciddi indirimler yaptık.https://t.co/KnLeskVSbM pic.twitter.com/w5MsYueEAo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Eylül 2018

Suya, ekmeğe, ulaşıma zam olacak mı?

Ekmeğe zam yapmıyoruz. 250 gram ekmek 70 kuruş, 426 noktada da halk ekmek satış noktası var. Bu şekilde devam ettiği gidebildiği kadar gideceğiz. Ekmek çünkü çok önemli börek yemesen olur fakat ekmeksiz olmaz. Ulaşımda da yine zam yapmıyoruz. Ulaşım noktasında zaten ciddi anlamda sübvanse ediliyor. Dayanabildiğimiz kadar en azından bu yıl sonuna kadar yapmayacağımıza dair bir sözümüz var. Suya da zaten bir kaz sefer indirim yaptık. Taşra bölgelerde ciddi indirimler yaptık. Özellikle taşradaki hayvancılık ile ilgili vatandaşlarımızın su kullanımında çok ciddi indirimler yaptık ki taşrada insanlarımızın rahat yaşayabilmesi için ekonomik bir imkan olsun ve oralar terk edilmesin.

Ankapark projesi ne olacak?

Çok önemli bir projenin müşterileri işletmecileri çok kolay bulunamıyor. Dolayısıyla sıradan bir proje olmadığı için taliplisi de öyle rastgele kişilerden oluşamıyor. Bugün de tekrar bir ihale gerçekleşecek. İnşallah uygun bir talipli olur ve ihale neticelenir. İhaleye başlamadan ihalenin olup olmayacağına dair birşey söylemem çok zor. İnşallah kısa süre içerisinde uygun bir talipli olur ve de işletmeye açılır. Vatandaşlarımız da istifade eder.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: Uygun bir talipli olursa, ihale neticelenirse Ankapark işletmeye açılacak.https://t.co/KnLeskVSbM pic.twitter.com/yEnMFkgQBd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Eylül 2018

Kanal Ankara Projesi

Projeyi bir bütün olarak ihale edelim düşüncesi ile o projenin ihalesini planladık. Şu anda proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Tamamlandıktan sonra da bir bütün olarak ihale edeceğiz. Çünkü muhatabımızın bir olması lazım ki biz hesap soralım. Daha önceki düşüncede farklı müteahhitlerle parça parça işlerin yapılması düşünülmüş. Biz bir bütün olarak ihale edelim işimiz düzgün ve hızlı bir şekilde tamamlansın diye düşündük.

15 Temmuz Müzesi

Kaba inşaatını biz yapıyoruz. Bunun diğer müze ile ilgili orada bir takım görsel durumlar var orada çok orjinal bir çalışmalar yapıldı. Bunlar hassas başka işler, bunları Kültür Bakanlığımız yapacak. Biz kaba inşaatını yapacağız diğer içerideki animasyonlarını bir takım ses, ışık, görüntü işlerini Kültür Bakanlığımız yapacak. Kısa bir sürede bitirip bakanlığımıza devredeceğiz.

Tamamen yer altında yapı üstten görünmüyor. Yer altında bir müze olacak. Oradaki anıta kadar da bir yürüyüş yolu olacak. Yolun etrafında da muhtelif görseller olacak. Önümüzdeki 15 Temmuz tarihine kadar yetişeceğini düşünüyorum.

Kaynak: TRT Haber