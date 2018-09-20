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3 ilde Van merkezli PKK operasyonu: 7 gözaltı

Van merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin Şırnak'ta 2015 yılında bir polis memurunun şehit edilmesi olayına karıştığı belirlendi.

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3 ilde Van merkezli PKK operasyonu: 7 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırı ve faaliyetlerinin deşifresi ile önlenmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda eş zamanlı düzenlenen operasyonda Van'da 5, Diyarbakır ve Gaziantep'te de birer olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Ayrıca gözaltına alınanlardan S.K'nin 2015 Ekim ayında Şırnak'ta teröristlerce açılan çukurların kapatılması çalışması sırasında bir polis memurunun şehit edilmesi olayına karıştığı belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA  

Etiketler: Van, terör örgütü, PKK, operasyon
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