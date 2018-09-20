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Reyhanlı saldırısının faili Nazik'in gözaltı süresi uzatıldı

MİT tarafından yakalanarak Lazkiye'den Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

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Reyhanlı saldırısının faili Nazikin gözaltı süresi uzatıldı

MİT'in başarılı operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.

Nazik'in resmi ifadesine dün itibarıyla başlandığı öğrenilirken bu kapsamda gözaltı süresi de bir kez daha uzatıldı.

Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere, 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: yusuf nazik, Reyhanlı, gözaltı
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