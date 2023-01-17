Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 23:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uludağ Alan Başkanlığı Meclis'te görüşülmeye başlandı
[Fotograf: AA]
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.
Genel Kurul gündemindeki teklife göre, Uludağ'da Alan başkanlığı kurulacak.
Ulaşım, giriş kontrolü, güvenlik, parklarda ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretler Uludağ Alan Başkanlığı’nca belirlenecek.
Mevzuata aykırı yapı ve tesisleri yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığı’nın yetkisinde olacak.
Doğal sit alanları korunacak. Çevreye zarar verenlerin cezaları artırılacak.
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