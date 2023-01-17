Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB'den şehit jandarma uzman çavuşlar için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "17 Ocak 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" sözleri kullanıldı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk ve Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu'nun fotoğraflarına yer verildi.
January 17, 2023
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