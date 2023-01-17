Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stokholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan rezalet provakasyonuna tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Stockholm Şehir Savcılığı'nın provokasyonla ilgili soruşturmaya gerek olmadığı kararını "absürt" olarak nitelendirdi.

Çavuşoğlu, "İsveç, kelime oyunlarıyla bizi oyaladığını düşünüyorsa kendini aldattığını bilmesini isterim. Irkçı, nefret söylemi içeren ve terör propagandası olan eylem. Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.