Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in konuşmalarından satır başlıkları şöyle:

Üç önemli müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye’den kablo ile elektrik getirmek konusunda Türkiye’den tam destek almış durumdayız. Diğer bir konu ada çevresinde özellikle gençlerimizin ihtiyacı olan sosyal konut projesine tam destek aldık. Ayrıca KKTC’de yaşayan Türk Vatandaşlarımızın Türkiye cumhuriyeti sosyal güvenlik kurumlarından faydalanmasında da önemli adımlar atmış bulunmaktayız.

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