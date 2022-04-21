Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 21, İzmir'de 24, İstanbul'da 23, Konya'da 24, Antalya'da 23, Diyarbakır'da 28 derece olacak.

Hafta sonu ise cumartesi günü Orta Karadeniz'de yağmur geçişleri dışında yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Pazar günü, Orta ve Doğu Karadeniz yağışlı, kalan kesimlerin güneşli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıklar, Ankara'da 23-24, İstanbul'da 19-21, Konya'da 26-27, İzmir'de 24, Antalya'da 26-27, Diyarbakır'da 29,30, Şanlıurfa'da 31-33, Mesin'de 23-25, Erzurum'da 19-20 derece tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta ise Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur geçişleri bekleniyor. Yurdun kalan kesimlerinde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Yeni haftanın ilk günü Ankara 24, İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 27, Şanlıurfa 31, Diyarbakır 29, Erzurum 20 ve Konya'da 27 derece sıcaklık değeri öngörülüyor.