Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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