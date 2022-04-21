İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar ve Cudi Dağı'ndaki PKK hedeflerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bölücü terör örgütünün kullandığı belirlenen 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi. Bu mağara ve sığınaklara gizlenmiş 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir roketatar, bir lav silahı, bir av tüfeği, 200 el bombası, 10 roketatar mühimmatı, bir aydınlatma mühimmatı, 5 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 2 RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 2 sevk fişeği, bir keskin nişancı şarjörü, bir güneş paneli ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Operasyonların, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.