Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın mensupları ile iftarda biraya geldi.

Gündemin sıcak başlığı sığınmacılar konusundaki tartışmaları değerlendirdi.

"500 bin Suriyeli mülteci bu yıl sonuna kadar dönecek"

Mustafa Destici, yeni imar çalışmaları sayesinde yıl sonuna kadar 500 bin Suriyeli'nin ülkesine döneceğini söyledi:

"Şu anda Suriye'nin kuzeyinde yeni imar alanları açılıyor. Türkiye finanse etmiyor buraları. Uluslararası kuruluşların yada İslam ülkelerinin finansı ile yapılan yerler var. 500 bin Suriyeli mülteci bu yıl sonuna kadar dönecek. Gönül istiyor ki orada iç savaş bitsin tamamı dönsün"

"6'lı masanın gizli ortağı HDP"

Destici, 6'lı masayı da değerlendirdi. O masanın gizli ortağının HDP olduğunu savundu:

"Her parti her partiyle görüşebilir, ittifak da kurabilir. Bunda da bir beis yok. Bizim tek beis olarak gördüğümüz nokta, terör örgütünün uzantısıyla ittifak kurulmasıdır, onun ittifakta yer almasıdır."