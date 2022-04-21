Sosyal medya düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren "Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi"nin yaklaşık 60 maddeden oluşması ve gelecek hafta yapılacak son değerlendirmelerin ardından Meclis'e sunulması bekleniyor.

Yalan haberleri yayanlara karşı cezai yaptırım öngören teklifle, sosyal medya şirket temsilcilerinin daha etkin sorumluluk alması hedefleniyor.

"Bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ağlarının barındırdığı tehlikelere dikkati çekerek şunları kaydetmişti;

"Sosyal medya sağladığı kolaylıklar yanında, doğru, kararında ve bilinçli kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırıyor. Hukuki alt yapıdan yoksum sosyal medyanın yol açacağı sorunlar bu konudaki tereddüt ve endişelerin çok üzerindedir. En kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz."

Konuyla ilgili yoğun bir mesai yürütüldü. AK Parti'nin yetkili kurullarında kapsamlı istişareler yapıldı. Hazırlanan taslakla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bilgi verildi.

Sosyal medya düzenlemesi, Milliyetçi Hareket Partisi ile de paylaşıldı. Önümüzdeki hafta konunun tarafları, bir kez daha bir araya gelecek. Taslak metin; bakanlıkların, kurum ve kuruluşların görüşüne sunulacak.

Yasa teklifi neler getirecek?

Dezenformasyonla mücadele yasasıyla, özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına hukuki zemin kazandırılacak.

Sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haberleri yayanlara Türk Ceza Kanunu'nda ilk kez yaptırım getirilecek.

Sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin 'tüzel kişi' yerine 'gerçek kişi' olması sağlanacak. İnternet haberciliği yasal altyapıya kavuşturulacak.