Türk ve İngiliz iş insanları İngiltere Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği iftar programında bir araya geldi. İftar programına sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda davetli de katıldı.

İftar programında konuşan Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, turizmde yeni hedeflere dikkat çekti:

"En son salgın öncesinde Türkiye’ye gelen turist sayısı İngiltere’den 2,6 milyondu. Salgın bitti, her şey açıldı artık hedefimiz 5 milyon turist olsun dedik. Bir turizm etkinliğinde bir çok tur operatörü ile seyahat acentasıyla görüştüğümde herkes Türkiye bakımından çok heyecanlı çok ümitliydi."

Türkiye’nin, İngiliz ticareti için stratejik önemi olduğunu söyleyen MÜSİAD İngiltere Başkanı Mustafa Demir de “Tüm gıda ithalatçılarını ürünlerini Türkiye'den temin etmeye çağırıyoruz" diye konuştu.