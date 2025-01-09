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Gündem
AA 09.01.2025 07:59

Ülke genelinde 50 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte içki imalatçılarına yönelik düzenlenen "Çengel-16 operasyonunda toplam 50 bin 105 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildiğini ve 46 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Ülke genelinde 50 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte içki imalatçılarına karşı mücadelede halkın desteğinin önemli olduğunu belirterek, vatandaşlardan şüpheli durumları bildirmelerini istedi.

Jandarma tarafından yürütülen "Çengel-16" operasyonunda 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 4 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiğini, 46 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Paylaşımında operasyona ait görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve jandarma ekiplerini tebrik etti.

 

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