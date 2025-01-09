Ülke genelinde 50 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte içki imalatçılarına karşı mücadelede halkın desteğinin önemli olduğunu belirterek, vatandaşlardan şüpheli durumları bildirmelerini istedi.
Jandarma tarafından yürütülen "Çengel-16" operasyonunda 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 4 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiğini, 46 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.
Paylaşımında operasyona ait görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve jandarma ekiplerini tebrik etti.
81 ilde Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik son 1 haftada Jandarma tarafından düzenlenen “ÇENGEL-16” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 9, 2025
⚠️50 bin 105 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi❗️
⛔️ Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı❗
Toplumumuzun sağlığını ve… pic.twitter.com/VvZ1dzeZ3n