Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Derince Limanı'ndaki gemilerde olumsuzluk yok

Kocaeli'nin Derince ilçesinin sahile yakın TMO silolarının bulunduğu yerde saat 14.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

İstanbul-Kuruçeşme'deki Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Tuzla'da konuşlu şark römorkörünün de kalkışa hazır olarak bekletildiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan kontrollerde, limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir" sözleri kullanıldı.