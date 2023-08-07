Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15.10'da başlayan toplantı 3 saat 20 dakika sürdü.

Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti oldu. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirildi.

Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde oldu.

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alındı.

Avrupa'daki provokatif eylemler

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşüldü.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirildi.

Ekonomideki son gelişmeler

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin sıcak konu başlıkları oldu.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşıldı.