Açık 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.08.2023 15:12

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bir araya geldi. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirildi. Ekonomi ve bazı Batı ülkelerinde terör örgütü mensuplarının eylemleri de öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

Kabine toplantısı sona erdi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15.10'da başlayan toplantı 3 saat 20 dakika sürdü.

Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti oldu. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirildi.

Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde oldu.

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alındı.

Avrupa'daki provokatif eylemler

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşüldü.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirildi.

Ekonomideki son gelişmeler

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin sıcak konu başlıkları oldu.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşıldı.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:31
İngiliz hükümeti, yasa dışı göçmen çalıştıranlara verdiği cezaları artırıyor
19:27
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
18:31
BIST 100 rekor tazeledi
18:28
Kedilere kezzap ve asit döken kişi tutuklandı
18:18
Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
FOTO FOKUS
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ