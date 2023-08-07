Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

"Gerektiğinde oyun kuran gerektiğinde oyun bozan bir aktör olması için yılmadan çalışacağız"

Ülkemizin tam bağımsız, gerektiğinde oyun kuran gerektiğinde oyun bozan bir aktör olması için yılmadan çaba göstereceğiz. Bizim için dış politikamızın yürütülüş şekli son derece açıktır. Her türlü dış etki alanından bağımsız, medeniyetimizin değerleri etrafında şekillenen imkan ve kabiliyetlerimize dayalı milli bir dış politika. Yani Türkiye Yüzyılı'nın dış politikası. Bu vizyonu hayata geçirmek için büyükelçilerimizle var gücümüzle çalışacağız. Büyükelçiler Konferansı Türkiye Yüzyılı'nda milli dış politikamızı ele almak için bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki dönemde bizi bekleyen risk ve fırsatları ele alacak, çözüm odaklı öneriler sunacağız. Dış ilişkilerimizin ekonomi, güvenlik, enerji gibi alanlarda kurumlarla ve başkanlarla bir araya gelme imkanımız olacak. Türkiye Yüzyılı rotası kapsamında yeni bir uluslararası sistemin arifesinde dünyaya dair duruşumuza şekil vereceğiz.

"Uluslarası sistem dünyanın büyük bir bölümü için barış, istikrar ve adalet üretemiyor"

Mevcut uluslarası sistem maalesef dünyanın büyük bir bölümü için barış, istikrar ve adalet üretemiyor. Gittikçe dengeden uzaklaşan uluslararası sistem öngörülemez pek çok gelişmeyi içinde barındırıyor bu da kırılganlığı artırıyor. Silahlı çatışmalar, terörizm, yabnancı düşmanlığı düzensiz göç, iklim krizi gibi sınamaların birbirini tetiklediğini görüyoruz. Savaşın küresel düzeyde yarattığı enflasyon, enerji krizi, gıda sıkıntısı gibi sınamalarla uğraşıyor. Küreselleşmenin getirdiği refah artışı uluslararası düzeyde adil paylaşılamamaktadır. Netice itibarıyla mevcut küresel sistem daha karmaşık ve çoklu bir kriz yaşamaktadır. Bir değişim ihtiyacı var. Peki bu değişim nasıl olacak? Önde gelen devletlerin politika tercihlerine bağlı olacaktır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde hiç şüphesiz önde gelen devletlerden biridir.

[Fotoğraf: AA]

"Vizyonumuz Türkiye'yi sistem kurucu aktörlerden biri haline getirmektir"

Cumhuriyetimizin 100. Yılına, Hariciye’nin 500. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı’na adım atıyoruz. Vizyonumuz Türkiye'yi sistem kurucu aktörlerden biri haline getirmektir. Bu büyük hedefe değişimi öngörerek ulaşacağız.

Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz. Sürecin tam üyelikle canlandırılması önemli.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiyesiz Avrupa Birliği’nin gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz.https://t.co/0v6VXOKxJh pic.twitter.com/W8tAePdgrJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 7, 2023

"Yunanistan ile pozitif atmosferin devamı için uğraşacağız"

FETÖ, PKK gibi tüm terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız. Ege ve Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı hasssasiyetle korumaya devam edeceğiz. Komşumuz Yunanistan ile ihtilaflı meseleleri çözümü konusunda biz samimiyiz. Yunanistan ile pozitif atmosferin devamı için uğraşacağız. Yunanistan'dan, Ege'de bizimle aynı samimiyeti bekliyoruz. Milli davamız Kıbrıs konusunda duruşumuz açıktır. Filistin'de kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözümdür. Bu vizyona zarar veren her türlü harekete karşı duracağız.

"Tahıl koridorunun işler hale getirilmesi için girişimlerimiz sürüyor"

Karadeniz’de tahıl koridorunun işler hale getirilmesi için girişimlerimiz sürüyor. Bunu yapabilen tek ülke Türkiye’dir.

"Enerji ve ulaşım konularında merkez olma konumumuzu artıracağız"

Dış ilişkilerimizin yapısal bir zemine oturması için çalışıyoruz. Bölgesel barış ve güvenlik, refahın da artmasına katkı sunacaktır. Daha adil bir dünya için aktif rol almayı sürdüreceğiz. Dünyada 10 büyük ekonomiden biri olmak için gayretlerimiz sürecek. Tüm coğrafyalarla ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz. Enerji ve ulaşım konularında merkez olma konumumuzu artıracağız. TANAP, Hazar Geçişi Orta Koridoru gibi bağlamsallık projelerine öncelik vereceğiz.