Bakan Fidan Anıtkabir ve Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti

Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerin katılımıyla her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü vesilesiyle şehitliği ziyaret eden Fidan'a, Bakan Yardımcıları Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Büyükelçi Burak Akçapar, Yasin Ekrem Serim ve Büyükelçi Ahmet Yıldız ile çok sayıda Türk büyükelçi eşlik etti.

Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Fidan, "Türk milletinin tarihi, vatan uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarla doludur. Bu kahramanların bir kısmı ismen bilinir, bir kısmı ise sonsuza kadar isimsiz kahramanlarımız olarak kalmaya devam edeceklerdir. 14. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle dünyanın dört bir yanında vatan aşkıyla hizmet ederken şehitlik mertebesine yükselen Dışişleri şehitlerimizin manevi huzuruna çıkmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Milletimiz, uğruna canını veren evlatlarımızı unutmamıştır"

"'Elçiye zeval olmaz.' diyen bir milletin fertleriyiz, bu erdeme sahip olmayan, milletimizin karşısına mertçe çıkmayan teröristler ve onları maşa olarak kullanan güçler, diplomatlarımızı, devlet görevlilerimizi ve hatta aile fertlerini alçakça şehit etmişlerdir." diyen Fidan, şöyle devam etti:

"Bu milletin teröre asla boyun eğmeyeceğini, herhangi bir tereddüt veya sarsılma göstermeden gayretle üretime koşacağını anlayamadılar. Bu vatanın evlatları, Dışişleri şehitlerimiz gibi devlet ve millet uğruna gözünü kırpmadan en büyük fedakarlığı yapmıştır, yapmaktadır ve ilelebet yapacaktır."

Şehitlik mertebesine ulaşıldığı yerde yapılan anıtlarla ve anma programlarıyla şehitlerin hatıralarının yaşatılmasına devam edileceğini vurgulayan Fidan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur" dedi.

Fidan, ulusal ve uluslararası bilinci daha da artıracak şekilde çalışılacağına işaret ederek, faillerin adalet, tarih ve insanlık vicdanı önünde yargılanmalarını sağlamanın da şehitleri hatırlamak kadar büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Şehit yakınlarına seslenen Fidan, "Sizler, bizlere emanetsiniz, aziz şehitlerimizin vatan sevgileri ve adanmışlıkları bizlere her daim rehberlik edecek, ilham ve güç verecektir. Milletimiz, uğruna canını veren evlatlarımızı unutmamıştır, unutmayacaktır." diye konuştu.

Şehitler için edilen duanın ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Fidan, şehitlikteki anıta çelenk koydu.

Törenin sonunda Fidan, bakan yardımcılarıyla şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Bakan Fidan Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Fidan’a, bakan yardımcıları Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Büyükelçi Burak Akçapar, Yasin Ekrem Serim ve Büyükelçi Ahmet Yıldız ile çok sayıda büyükelçi eşlik etti.

Bakan Fidan ve büyükelçiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir'in merdivenlerinde büyükelçilerle fotoğraf çektirmesinin ardından Fidan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, 14. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle büyükelçilerimizle birlikte huzurunuzda olmaktan şeref duyuyoruz. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti, çizdiğiniz hedefler doğrultusunda azim ve kararlılıkla hiç durmadan yürümekte, bıraktığınız mirası her geçen gün daha da ileriye taşıyacak adımları cesaretle atmaktadır. Diplomasimiz, bu kutlu yürüyüşün önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir. Bakanlığımız, 260 dış temsilciliğiyle, şanlı bayrağımızı dünyanın her köşesinde eşsiz bir gururla dalgalandırmaktadır.

İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüne denk gelen bu yılki Büyükelçiler Konferansı'mızın teması, 'Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız'dır. Bu konferansa kökleri beş asrı aşan tarihi bir mirasa dayanan diplomasimizin, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında ülkemizin barışı, istikrarı, refahı ve güvenliğine yapacağı katkıları bütüncül bir anlayışla değerlendireceğiz. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi rehberliğinde milli menfaatlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda, milletimizi güvenli ve müreffeh bir geleceğe taşıma ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı başarıyla hayata geçirme konusunda kararlıyız.

Bu çerçevede 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.' vecizenizden de aldığımız ilhamla, milli değerlerimize ve kapasitemize dayanan, bağımsız, akla ve insani değerlere bağlı, ileri görüşlü, etkin ve tesirli bir dış politika izlemeyi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle her daim kalplerimizde yaşattığımız aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

14. Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana yapılan Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü, bu yıl 5-9 Ağustos'ta Ankara'da düzenleniyor.

Gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği, güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferası'nın bu yılki teması "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız" olarak belirlendi.

14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek.