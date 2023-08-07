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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 07.08.2023 10:46

Suriye sınırında 1'i terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen biri PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Suriye sınırında 1'i terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
[MSB (Arşiv)]

Hudut Kartalları yasa dışı geçişlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." 

 

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Milli Savunma Bakanlığı Suriye PKK/KCK
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