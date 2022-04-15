İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), "İBB, yıllık 500 milyon lirasını sübvansiyon olarak Marmaray'a aktarıyor" iddiasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yalanlama geldi.

Açıklama, Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapıldı.

Marmaray'a İstanbulkart ile ödeme yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu ödemenin tamamının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin havuzuna gittiği ve İBB'nin bu ücretten hizmet bedeli aldığı ifade edildi.

Marmaray, geçen yıl buradan 385 milyon lira bilet geliri elde ettiğini açıkladı.