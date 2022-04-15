Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 23:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaray'dan İBB'ye yalanlama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İBB, öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini öne sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan ise İBB'nin açıklamasına yalanlama geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), "İBB, yıllık 500 milyon lirasını sübvansiyon olarak Marmaray'a aktarıyor" iddiasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yalanlama geldi.
Açıklama, Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapıldı.
Marmaray'a İstanbulkart ile ödeme yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu ödemenin tamamının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin havuzuna gittiği ve İBB'nin bu ücretten hizmet bedeli aldığı ifade edildi.
Marmaray, geçen yıl buradan 385 milyon lira bilet geliri elde ettiğini açıkladı.
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