Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 20:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 13 bin 120 oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle bugüne kadar 13 bin 120 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, 699 vatandaşın daha Ukrayna'dan yola çıktığını duyurdu.
"699 kardeşimiz daha yola çıktı"
Bakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Herson, Sumi, Zaporijya, Çaplinka, Odessa, Lviv ve Kiev’den 699 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 120 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor."
Bugün Herson, Sumi, Zaporijya, Çaplinka, Odessa, Lviv ve Kiev’den 699 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun!????????— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 8, 2022
Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 120 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/BgwvJ0rXFF
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Ukrayna
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