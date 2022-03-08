Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, 699 vatandaşın daha Ukrayna'dan yola çıktığını duyurdu.

"699 kardeşimiz daha yola çıktı"

Bakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Herson, Sumi, Zaporijya, Çaplinka, Odessa, Lviv ve Kiev’den 699 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 120 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor."