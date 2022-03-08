Kanun teklifi, konut, devre mülk ve devre tatil satışlarından doğan mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor.

Düzenlemeye göre ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.

Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Konut, devre mülk ve devre tatil satışlarından doğan mağduriyetleri gidermeyi de amaçlayan düzenlemenin detayları @trthaber'de.https://t.co/KV6q9yKh5S pic.twitter.com/TS2ThDKNPf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2022

Teklife göre ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanacak. Devre mülk satışları kat mülkiyeti kanununa göre yapılacak.

Devre tatil sözleşmelerinde azami süre 10 yıl olacak. Ön ödemeli devre tatil satışları da yasaklanacak.

Ayrıca tüketici hakem heyetleri daha aktif hizmet için yeniden yapılandırılacak.