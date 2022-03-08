TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mamak Kadın Kooperatifi’nde çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Şentop, kadınlara yönelik şiddeti önleyecek yasaların kısa süre içinde Meclis'e sevk edileceğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımız kanunlarla ilgili yeni düzenlemelerden de bahsetti. Onların da süratle Meclis'ten geçirilmesi için çalışacağız, gayret göstereceğiz. Bu konu malum sadece bir kanun konusu değil, sadece devletin takibiyle netice alınacak olumlu bir şekilde sonuçlandırılacak bir konu değil bu konuda bir anlayış değişikliğine de ihtiyaç var."

Şentop stantları tek tek gezerek Kadınlar Günü'nü kutladı

Şentop, kadın çalışanlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

[Fotoğraf: AA]

Stantları tek tek gezen Meclis Başkanı Şentop, kadınların yaşadıkları sorunlar konusunda farkındalık yaratılması gerektiğini şu sözlerle aktardı:

"Şüphesiz yılda bir gün bu konular için yeterli değil ama bir günde daha yoğun bir şekilde kadınları ve kadınlarla ilgili sorunları konuşmak hatırlamak daha yoğun bir şekilde tartışmak için bir farkındalık meydana getirmek için önemli."

