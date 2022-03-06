Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 23:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 11 bin 841 oldu
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşının daha tahliye edildiğini belirterek, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, 204 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan yola çıktığı bilgisini paylaştı.
"Vatandaşlarımızın tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor"
Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna’dan 204 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" dedi.
Bugün Ukrayna’dan 204 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 6, 2022
Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. ???????? pic.twitter.com/YAzDddTYvo
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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