Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, 204 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan yola çıktığı bilgisini paylaştı.

"Vatandaşlarımızın tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor"

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna’dan 204 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" dedi.