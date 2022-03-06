Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıSergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde devam eden krizin sona erdirilmesi ele alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü hususların takibi yapıldı.

Çavuşoğlu-Kuleba görüşmesinde ise Ukrayna'daki son gelişmeler değerlendirildi.