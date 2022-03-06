Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 19:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alındı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıSergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde devam eden krizin sona erdirilmesi ele alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü hususların takibi yapıldı.
Çavuşoğlu-Kuleba görüşmesinde ise Ukrayna'daki son gelişmeler değerlendirildi.
Etiketler: Son Dakika Rusya Ukrayna Donbas
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