Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 19:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin telefonda görüştüğünü duyurdu.
İki lider görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeleri değerlendirdi.
Zelenskiy: İstikrarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız
Zelenskiy, Erdoğan görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından "İstikrarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız" açıklamasında bulundu.
Held regular talks with President @RTErdogan. Grateful to ???????? for the consistent support. Informed about the ongoing aggression and nuclear terrorism on the part of the Russian Federation. We must achieve an end to hostilities. #StopRussia— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Vladimir Zelenskiy Rusya
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