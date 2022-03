İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin telefonda görüştüğünü duyurdu.

İki lider görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Zelenskiy: İstikrarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız

Zelenskiy, Erdoğan görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından "İstikrarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız" açıklamasında bulundu.

Held regular talks with President @RTErdogan. Grateful to ???????? for the consistent support. Informed about the ongoing aggression and nuclear terrorism on the part of the Russian Federation. We must achieve an end to hostilities. #StopRussia