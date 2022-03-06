Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar, tahliyelerin emniyetle yapılması ve insani durumun iyileştirilmesi için belirli bir süre de olsa bir ateşkese olan acil ihtiyacı vurguladı.

Tahliye edilemeyen ve tahliyesi süren Türk vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması konusundaki beklentilerini de ileten Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.