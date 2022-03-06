Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 15:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MYK yarın toplanacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda Rusya'nın Ukrayna saldırısı, bölgedeki son durum ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiğinin ele alınması bekleniyor.
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak.
Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları da ele alınacak.
Acil yargı paketinin detayları değerlendirilecek. Erdoğan'ın açıkladığı kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni önlemlere ilişkin düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik tedbirlere ilişkin teklifin de Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınması planlanıyor.
Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin detayların da AK Parti MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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