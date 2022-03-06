Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile SAT ve SAS Özel İhtisas Kursları Diploma Töreni'ne katıldı.

SAT Komutanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Akar, kursu başarıyla tamamlayan personeli tebrik etti.

Tüm TSK personelinin olduğu gibi SAT ve SAS personelinin de büyük başarılarla gerçekleştirdikleri görevlerden duydukları gururu ifade eden Akar, "İster Özel Kuvvetler, komandolar ister SAT, SAS ihtisas kursları olsun bu kurslar Türk Silahlı Kuvvetlerinde er meydanıdır. Dolayısıyla ben arkadaşlarımın bu başarılarından dolayı kendilerini bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.

Söz konusu kursların sadece fiziki kabiliyetleri değil, fikri, zihni hatta duygu kontrolü de içerdiğini aktaran Akar, "Deniz Kuvvetlerimizin bazı unsurlarının SAT'ların, SAS'ların, deniz piyadelerinin harekat alanları sadece deniz değil. İç güvenlik harekatında Kara Kuvvetleri'ndeki silah arkadaşları ile omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde büyük bir başarı ile görevlerini ifa etmektedirler" dedi.

"Ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu korumak için er zaman göreve hazır olma mecburiyetimiz var"

SAT'ların yerine getirdiği başarılı görevlerden örnekler veren Akar, "Ülkemiz, milletimiz için, denizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik görevlerini büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Bundan sonra da gerektiğinde yapacaklarına eminim" ifadelerini kullandı.

Bölge olarak son derece hassas bir dönemden geçildiğini, ciddi bir takım belirsizliklerin, risk ve tehditlerin yaşandığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Bunlara karşı her anlamda hazırlıklı olmamız lazım. Ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu korumak için sınırlarımızın, vatanımızın, semalarımızın ve denizlerimizin güvenliği için her zaman göreve hazır olma mecburiyetimiz var. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve bekamız için ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da 'Ölürsek, şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla yapmaya devam edeceğiz."

"Derin bir üzüntü kaynağı"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları söyledi:

"Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyoruz. Biz barış istiyoruz. Biz sorunların diyalog, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Buna gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz. Burada ortaya çıkan insanlık krizi, yaşanan ölümler gerçekten kabul edilemez. Bizim Rusya ile de Ukrayna ile de ilişkimiz var. Bu ilişkilerimizi de sürdürmek suretiyle olabildiğince erken zamanda bir ateşkesin, istikrarın, barış ve huzur ortamının ortaya çıkması, iki ülke arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp bütün kademelerde Türkiye Cumhuriyeti olarak temaslarımızı gece gündüz sürdürüyoruz."

"Karşılıklı diyaloğun bir an önce gelişmesinden yanayız"

Türkiye’nin bütün ülkelerin hudutlarına, egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirten Akar, şöyle konuştu:

“Bu manada Ukrayna'nın da toprak bütünlüğüne, egemenliğine, haklarına saygılı olduğumuzu söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bir an önce bölgeye huzurun, istikrarın gelmesi için yapılması gereken ne varsa bunların hepsi yapılmaya devam ediyor. Sağduyunun hakim olmasından, karşılıklı diyaloğun bir an önce gelişmesinden yanayız. Başta çocuklar olmak üzere oradaki masum, sivil insanların hayatlarını kaybetmeleri bizim için gerçekten derin bir üzüntü kaynağı olmaktadır."

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının güvenliğine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:

"Oradaki vatandaşlarımızın güvenliği ve onların bir an önce ülkemize tahliyeleri çok önemli. Tabii bütün bunların yapılabilmesi için bir an önce ateşkesin ilanından yanayız. Belli bir süre dahi olsa, acil ihtiyaçların karşılanması için ateşkese acilen ihtiyacı olduğunu her kesimle görüşmelerimizde vurguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun yaptığı çalışmalar çerçevesinde hem diplomatik hem de siyasi girişimlerde bulunmak suretiyle bir an önce ateşkesin ve ateşkesin ardından da istikrarın sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Savaşır gibi eğitildiler"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de özel ihtisas kurslarını başarıyla tamamlayan personeli kutladı.

Brövelerini takmaya hak kazanan SAT ve SAS personelinden kendilerini sürekli geliştirerek vatana hizmet sınırlarını daha ileriye taşımalarını ve vatan savunması için her an göreve hazır olmalarını isteyen Güler, “Yeni görevleriniz için sizleri tebrik eder önünüzde bekleyen meslek hayatınızda ufuklarınızın mavilikler kadar engin ve başarılarınızın daim olmasını dilerim” dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ise Deniz Kuvvetleri için çok değerli olan özel ihtisaslı SAT ve SAS personelinin yetiştirilmesine son dönemde hız verdiklerini belirtti.

"Bİr harekatın kaderi ellerinizde, sarsılmaz iradenizde olacak"

Kursu başarıyla tamamlayan personelin zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamladığını ifade eden Özbal, "Fiziki kabiliyetler ve hayati bilgilerle donanarak sualtının korkusuz komandoları olmaya hak kazandılar. Bir harp veya gerçek harekat ortamının şartlarını ziyadesiyle yaşayarak savaşır gibi eğitildiler" ifadesini kullandı. Personele de hitap eden Özbal, şunları söyledi:

"Gerektiğinde çok farklı coğrafyalarda ve çok zorlu koşullar altında sizden beklentilerin son derece yüksek olacağı zamanlarda görev yapacaksınız. Bİr harekatın kaderi ellerinizde, sarsılmaz iradenizde olacak. 'Girilmez' denilen yerlere sızacak, en çok korunan hedefleri imha edecek, cesaret ve soğukkanlılığınızla patlayıcıya müdahale edecek, herkesin imkansız dediğini başaracaksınız."

SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe de kursu başarıyla tamamlayan personele "aramıza hoş geldiniz" diyerek sözlerine başladı.

Mezun olan kursiyerlerin demir yürekli birer asker olarak SAT ve SAS ihtisas kurslarına geldiğini belirten Kireçtepe, "Başta seçkin öğretmenlerimiz olmak üzere bizler onları ateşe soktuk, şekillendirdik ve su verdik. Onlar kırılmadılar, yılmadılar, çelik oldular, çelik yürekli, çelik bilekli arkadaşlarımız olarak aramıza katıldılar" diye konuştu.

TSK'nın gerek yurt içi gerekse yurt dışında vatanının bütünlüğüne ve milletine yönelik tehditlere karşı mücadelesini sürdürdüğünü belirten Kireçtepe, "TSK bünyesinde icra ettiğimiz görevlerde her zaman atılan okun sivri ucu, vurulan kılıcın keskin yüzü olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren kursiyerlerin diplomaları ve bröveleri Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Oramiral Özbal tarafından verildi.

