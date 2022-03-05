Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 23:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 11 bin 496 oldu
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle bugüne kadar 11 bin 496 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 273 vatandaşın daha Ukrayna'dan yola çıktığını söyledi.
223 kişinin otobüs ve minibüsle, 50'sinin de trenle tahliyesi gerçekleşti. Böylece Ukrayna'dan toplam 11 bin 496 kişi tahliye edilmiş oldu.
Bu kişilerden 7 bin 273'üne otobüs veya tren hizmeti verilirken 4 bin 223 kişiye ise sınır geçiş desteği sağlandı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.
Bugün Ukrayna’dan 273 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣1️⃣.4️⃣9️⃣6️⃣ oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 5, 2022
Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. ???????? pic.twitter.com/JQCRZx71si
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Rusya
Son Haberler
- 23:24
- 23:17
- 23:01
- 22:56
- 22:49
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz