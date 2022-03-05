Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın görüştüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ve Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık Twitter hesabından, Önal ve Sherman'ın görüşmesine ilişkin bir fotoğraf da paylaştı.

[Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı]

Kalın ile Sherman dün İstanbul'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile dün İstanbul'da görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'ın, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere 4-11 Mart'ta Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'ı ziyaret edeceğini, İstanbul ve Ankara'dan sonra ise Madrid, Rabat, Kazablanka, Cezayir ve Kahire'ye gideceği bilgisini paylaşmıştı.