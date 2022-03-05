Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Varlık Fonu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapıldı.
Türkiye Varlık Fonu toplantısı İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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