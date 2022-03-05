Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov'un telefonda görüştüğünü duyurdu.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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