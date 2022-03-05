Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan geri itti, 103 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlar ve can salındaki 103 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirdi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 103 yabancı uyrukluyu bota aldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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