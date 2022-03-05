Askeri uçakla Bingöl Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından cenaze aracına alındı.

Şehidin naaşı buradan tören için Şehitlik Anıtı'na getirildi.

Törende şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar yer aldı.

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi Bingöl Şehitliği'nde toprağa verildi.